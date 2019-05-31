Маршрут трамваев 6 и 40 изменится 4 июня

Трамваи изменят маршрут. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин
Трамваи изменят маршрут. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Трамвайное движение по Кронверкскому проспекту будет перекрыто 4 июня с 7 часто утра до 10 часов утра в связи с проведением праздника в Соборной Мечети Санкт-Петербурга.

В движение трамваев, следующих по маршрутам №6 и №40, будут внесены некоторые изменения, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай №6 будет идти по двум трассам:

  • От станции «Улица Кораблестроителей» по фактическому маршруту до станции «19-я линия В.О.»
  • От станции «Тихорецкий проспект» по проспекту Тихорецкому, Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому проспекту, Сердобольской улице, Торжковской улице, улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому проспекту, Каменноостровскому мосту, Песочной набережной, Вяземскому переулку, набережной реки Карповки, Петропавловской улице, улице Льва Толстого, улице Котовского, улице Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, улице Комсомола до станции «Площадь Ленина»

Трамвай №40 также будет следовать по двум маршрутам:

  • От станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до станции «19-я линия В.О.»
  • От станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улице Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, улице Комсомола до станции «Площадь Ленина»

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что продажи квартир в новостройках Петербурге резко возросли.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП «Горэлектротранс» трамвай транспорт
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