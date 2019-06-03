Четыре «скорые» забирают пострадавших в ночном ДТП на Невском

Жесткая авария собрала три автомобиля.

Инцидент случился в ночь с 3 на 4 июня в самом центре Санкт-Петербурга на пересечении Михайловской улицы и Невского проспекта. Обо всем рассказывают очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербуржцы пишут, что участниками ДТП стали три машины – «Рэндж Ровер», «Фольксваген» и «Дэу Нексия». Как все произошло – не уточняется, известно лишь, что последствия трагичные. Очевидцы уверены, что пострадали несколько человек, за которыми прибыли врачи. Пока что данных об их самочувствии не поступало.

На место уже работают экстренные службы, которым предстоит выяснить все обстоятельства дела.

«Интересно, сколько людей должно ещё пострадать или вообще погибнуть, чтобы до властей города и ГИБДД дошло, что необходимо убирать поблажку в 20 км/ч, а также как минимум весь центр снабдить камерами и следить за исполнением наказаний водителями, лишённых прав?»,

— прокомментировал один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Литейном мосту мотоциклист получил травмы в ДТП.