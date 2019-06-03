Лось пострадал в ДТП на Токсовском шоссе

Животное незаметно для водителя выскочило из леса.

Инцидент случился в ночь с 3 на 4 июня в Ленинградской области на Токсовском шоссе. Обо всем рассказал очевидец, который поделился новостью и фотографиями в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Участниками аварии стали двое – легковушка и лось. По предварительным данным, животное выбежало на дорогу, на что водитель автомобиля не успел отреагировать. В результате лось угодил под колеса машины. После случившегося владелец автомобиля остановился на обочине и вызвал экстренные службы – на месте работают сотрудники ГИБДД и врачи.

Известно, что все остались живы. Подробностей о самочувствии животного и человека не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что четыре «скорые» забирают пострадавших в ночном ДТП на Невском. Массовая авария собрала три автомобиля, которые не смогли поделить дорогу в центре города. Специалисты выясняют, как именно все произошло.