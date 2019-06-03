В тройной аварии на Невском пострадали два человека

В аварии пострадали два молодых человека. Фото: https://vk.com/spb_today
В аварии пострадали два молодых человека. Фото: https://vk.com/spb_today

Врачи диагностировали травмы средней тяжести.

Инцидент случился в ночь с 3 на 4 июня. Подробностями ДТП поделились в пресс-службе ГИБДД.

Авария случилась на пересечении Михайловской улицы и Невского проспекта. Ее участниками стали три автомобиля «Рэндж Ровер», «Дэу Нексия» и «Фольксваген Джетта». Машины не смогли поделить дорогу, в результате чего столкнулись – транспортные средства выглядят крайне неудовлетворительно. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, были вынуждены вырезать некоторых водителей и пассажиров из собственных автомобилей.

Специалисты рассказывают, что пострадали два человека – одному молодому человеку 17, а другому 18 лет. Они находятся под наблюдением врачей.

Пока что ни очевидцы, ни сотрудники правоохранительных органов не сообщают, кто стал виновником жесткой аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что четыре «скорые» забирают пострадавших в ночном ДТП на Невском.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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