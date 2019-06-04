На Перекопской улице горела трехкомнатная квартира

Более часа спасатели тушили пожар в Адмиралтейском районе Петербурга во вторник, 4 июня. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на Перекопской улице около четырех часов утра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

С огнем боролись шестнадцать сотрудников ведомства и четыре единицы техники. Отмечается, что площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось примерно к 05:45. Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Савушкина ночью 15 спасателей тушили пожар в жилой квартире. Пожарные около двух часов пытались ликвидировать возгорание в двухкомнатной квартире в Приморском районе.

Ликвидировать возгорание и очаг удалось около 05:12.