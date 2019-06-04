Стрелявшего в прохожего из пистолета в Выборге мужчину задержали

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Подозреваемый еще в мае выстрелил из травматического оружия в мужчину в Ленобласти.

Полиция узнала о происшествии от сотрудников медицинского учреждения. В больницу 19 мая поступил мужчина, который был госпитализирован от дома 13, корпус 2 на улице Кривоносово в Выборге с телесными повреждениями. Пострадавшему, сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33 года.

Как сообщил сам пострадавший, по указанному адресу в него из травматического пистолета выстрелил неизвестный.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан 29-летний гражданин. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что напавший на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска пытался сбежать в Японию на плоту.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборг происшествие травматическое оружие
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Стрелявшего в прохожего из пистолета в Выборге мужчину задержали
Напавший на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска пытался сбежать в Японию на плоту