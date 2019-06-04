Напавший на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска пытался сбежать в Японию на плоту

Напавший на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска преступник пытался сбежать от правосудия в Японию на самодельном плоту в 2018 году. Сахалинским пограничникам удалось задержать «эмигранта» в двух милях от берега.

Мужчина родом из Томари, но проживает в селе Правда Холмского района.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, в мэрии Южно-Сахалинска 31-летний мужчина нанес человеку пять ударов топором, после чего был задержан сотрудниками администрации. По факту нападения открыто уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что 15 школьников пострадали в ДТП с автобусом в Японии. Сообщается, что при столкновении повреждения получили сразу пять автомобилей, в том числе школьный автобус, который вез детей на экскурсию.