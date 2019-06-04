15 школьников пострадали в ДТП с автобусом в Японии

В массовом ДТП в Японии пострадали 17 человек, из них 15 — ученики младших классов. Об этом сообщает агентство Kyodo. Инцидент случился на трассе в японской префектуре Тотиги во вторник, 4 июня.

Сообщается, что при столкновении повреждения получили сразу пять автомобилей, в том числе школьный автобус, который вез детей на экскурсию.

В больницу доставлены не менее 17 пострадавших. Причины ДТП устанавливаются.

В настоящее местная полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в аварии на Невском пострадали два человека. ДТП произошло на пересечении Михайловской улицы и Невского проспекта. Ее участниками стали три автомобиля «Рэндж Ровер», «Дэу Нексия» и «Фольксваген Джетта».