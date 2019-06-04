В Мурино налетчик ворвался в банк

Неизвестный злоумышленник совершил попытку ограбить одно из финансовых учреждений Всеволожского района Ленобласти.

Сообщение поступило на пульт дежурного в понедельник 3 июня. В нем сообщалось, что около 20 часов в городе Мурино на Привокзальной площади в офис финансового учреждения вошел неизвестный преступник в черной маске и, угрожая пистолетом, потребовал деньги из кассы.

Однако после того, как сотрудник нажал «тревожную кнопку», грабитель, ничего не похитив, с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что стрелявшего в прохожего из пистолета в Выборге мужчину задержали. Подозреваемый еще в мае выстрелил из травматического оружия в мужчину в Ленобласти.