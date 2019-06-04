В Красном Селе мужчина разбился насмерть

Правоохранители проводят проверку. Фото: Рixabay
Правоохранители проводят проверку. Фото: Рixabay

Труп мужчины был найден у одного из домов Красносельском районе Петербурга. Как стало известно Gazeta.SPb мужчина разбился насмерть, упав с высоты.

Инцидент произошел у дома 4/2 по Стрельнинскому шоссе в понедельник, 3 июня.

На вид мужчине около 30 лет. Труп направлен в морг для установления личности и причины смерти.

Правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что неизвестный злоумышленник совершил попытку ограбить одно из финансовых учреждений Всеволожского района Ленобласти. Инцидент произошел в понедельник, 3 июня, около 20 часов в городе Мурино.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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