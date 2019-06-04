В Петербурге 6-летний мальчик получил ожоги пытаясь потушить пожар

В Красногвардейском районе Скверной столицы шестилетний мальчик получил ожоги четверти тела, пытаясь самостоятельно потушить пожар на балконе своей квартиры.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на балконе девятого этажа одного из домов на проспекте Косыгина в понедельник, 3 июня.

После возгорания жидкости для розжига костра мальчик попытался самостоятельно погасить огонь, однако сильно пострадал. Его доставили в детскую городскую больницу №1 с ожогом правой кисти, промежности, живота и ног. Потерпевший находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Красном Селе мужчина разбился насмерть. Труп мужчины был найден у одного из домов Красносельском районе Петербурга. Мужчина разбился насмерть, упав с высоты.