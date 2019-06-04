В Петербурге 14 семей неверно оформили жилье, приобретенное на средства материнского капитала

В связи с нарушениями Прокуратура Петербурга подала исковые заявления в суд.

Прокуратура в суде требует выделить доли в жилье, приобретенном за счет материнского капитала, на всех членов семьи. Об этом сегодня сообщают сотрудники ведомства. Как стало известно после проведенной проверки, 14 семей в Петербурге приобрели жилье на средства материнского капитала, но до настоящего времени не выполнили обязательное условие — оформление квартиры в общую собственность всех членов семьи.

Матери, сообщают в прокуратуре, должны были подать в Пенсионный фонд нотариальное обязательство, согласно которому, обязуются выделить доли в жилом помещении, в том числе и для несовершеннолетних.

Нарушение этих требований нарушает имущественные права детей. Исковые заявления были направлены в Красносельской районный суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургскую больницу доставили мальчика, которого душили и избивали сверстники в лагере при школе.