Экскаватор снес часть моста на Пулковском шоссе

Части моста обвалились на проезжую часть. Фото: https://vk.com/spb_today
Части моста обвалились на проезжую часть. Фото: https://vk.com/spb_today

Инцидент произошел утром 4 июня у развязки с КАД.

О дорожном происшествии сообщают сегодня очевидцев в социальной сети “ВКонтакет”. Экскаватор хотел проехать под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе возле развязки с КАД, но не рассчитал габариты.

“На Пулковском шоссе у развязки с КАД, не прошёл по высоте ЖД моста экскаватор, перевозимый на трале”, — пишут очевидцы.

Машина задела мост и частично обрушила конструкцию. Части моста обвалились на проезжую часть. Также очевидцы сообщают что в сторону города собирается пробка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в тройной аварии на Невском пострадали два человека.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дорожная авария пулковское шоссе
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Экскаватор снес часть моста на Пулковском шоссе
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