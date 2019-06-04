Экскаватор снес часть моста на Пулковском шоссе

Инцидент произошел утром 4 июня у развязки с КАД.

О дорожном происшествии сообщают сегодня очевидцев в социальной сети “ВКонтакет”. Экскаватор хотел проехать под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе возле развязки с КАД, но не рассчитал габариты.

“На Пулковском шоссе у развязки с КАД, не прошёл по высоте ЖД моста экскаватор, перевозимый на трале”, — пишут очевидцы.

Машина задела мост и частично обрушила конструкцию. Части моста обвалились на проезжую часть. Также очевидцы сообщают что в сторону города собирается пробка.

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