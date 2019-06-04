За сутки в Петербурге угнали две дорогостоящие иномарок

В понедельник, 3 июня, в полицию Петербурга обратились владельцы автомобилей, которые были похищены в Московском и Невском районах города.

Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Более миллиона рублей понес ущерб владелец автомобиля «Киа Оптима», похищенного от дома № 54 по проспекту Космонавтов вечером 3 июня.

В тот же день, в службу «112» обратилась девушка 1993 года рождения с сообщением о том, что от дома 6 корпус 2 по улице Дыбенко неизвестный злоумышленник похитил ее машину «Тойота Камри». Ущерб составил 1 миллион 160 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что украденный мотоцикл в Подпорожье нашли в тот же день. Стоимость “ИЖ” составила около 20 тысяч рублей — в полиции уже возбудили дело.