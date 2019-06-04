“Достоевская”, переход на “Владимирскую” и станция “Купчино” закрыты на вход и выход

Станции петербургского метрополитена проверяют из-за обнаруженных бесхозных предметов.

Информация о закрытии станции “Купчино” поступила около 10:00. Как сообщают очевидцы в социальной сети, станцию закрыли в связи с обнаруженным бесхозным предметом. Поезд стоит на платформе и никуда не следует.

Станцию “Достоевская” и переход на станцию “Владимирская” также перекрыли для пассажиров. Об этом стало известно около 10:00. Станцию и переход также закрыли из-за бесхозна.

Сотрудники метрополитена просят горожан выбирать другие пути следования и воспользоваться общественным транспортом. Обычно проверка занимает от 15 минут до часа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что праздник Ураза-байрам внесет коррективы в режим работы станции метро “Горьковская”.