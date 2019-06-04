Праздник Ураза-байрам внесет коррективы в режим работы станции метро “Горьковская”

Фактическое закрытие и ограничение на вход станции будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению Управления полиции на метрополитене. Фото: https://ru.wikipedia.org

Фактическое закрытие и ограничение на вход станции будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению Управления полиции на метрополитене. Фото: https://ru.wikipedia.org

Станция во вторник, 4 июня, будет временно ограничена.

Свой режим работы станция петербургского метрополитена изменить в связи с проведением сегодня религиозного публичного мероприятия, посвященного празднику Ураза-байрама в Соборной мечети Петербурга на Кронверкском проспекте. Об этом сообщает ГУП “Петербургский метрополитен”.

Так, с открытия и до 07:00 станция была закрыта. Также закрыта на вход и выход для пассажиров “Горьковская” будет с 09:30 до 11:00.

Далее, сообщают в подземке Петербурга, фактическое закрытие и ограничение на вход станции будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению Управления полиции на метрополитене.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проект коричневой ветки петербургского метро собираются переделывать.