Проект коричневой ветки петербургского метро собираются переделывать

На эти цели выделят 236 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Соответствующую заявку на сайте госзакупок разместил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Речь идет об участке от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» и от станции «Казаковская» до «Путиловской». Что именно не устраивается ведомство – не совсем понятно. Уточняется, что компания, которую выберут подрядчиком, получит деньги в два этапа – первую часть в текущем году, а вторую – только в 2020 году.

Напоминаем, что коричневая ветка должна была появиться еще в прошлом столетии, но все документы были утверждены восемь лет назад. Первый станции метро Красносельско-Калининской линии заработают уже в 2022 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге за семь лет закупят 800 вагонов метро. Также сообщается, что 84 вагона для петербургского метро купят уже к концу этого года. Из них 34 уже скоро будут использоваться для перевозки пассажиров.