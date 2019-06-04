В Петербурге задержали 50-летнего «наркобарона»

Мужчина организовал производство синтетического наркотика в одной из квартир жилого дома в центре города. Об этом сообщает ГУ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали 50-летнего мужчину, который в своей квартире на 4-й Советской улице организовал подпольную лабораторию по производству «амфетамина».

В ходе обыска квартиры оперативники обнаружили оборудование, которое подозреваемый использовал для изготовления наркотиков, несколько пакетиков с веществом, а также химические реактивы.

По версии следствия, сбыт психотропного вещества, арестованный осуществлял путем тайников-закладок с использованием интернет-мессенджера. В ходе осмотра его мобильного телефона были обнаружены фотографии тайника-закладки, расположенного во дворе дома, где проживает наркоторговец.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржец, хранивший в обуви наркотики, задержан.