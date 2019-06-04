В Саду имени 9 января пройдет “Цветочный бал” для любителей бальных танцев

Организаторы бала сообщают, что на мероприятии будет советующий дресс-код.

Каждый год мероприятие “Петровская ассамблея. Цветочный Бал” посвящен определённой теме. В этом году бал будет посвящен эпохе Александра I. Об этом сообщают в администрации Кировского района.

Всем желающим принять участие необходимо подобрать нарядные костюмы и платья по моде 1801- 1825 годов (эпоха Александра I) с элементами цветочного декора и соответствующими аксессуарами. Также, чтобы принять участие, необходимо получить пригласительный билет. Его можно получить в Центре культуры и досуга “Кировец” в 25 кабинете с 11:00 до 18:00

В рамках Цветочного Бала 8 июня гости исполнят около 25 бальных танцев, среди которых как традиционные русские танцы, так и испанские, венгерские, польские танцы. Запланирована и концертная программа.

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