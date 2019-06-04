Для строительства развитого социализма кандидатуру на пост губернатора Петербурга выдвинул Виктор Перов

Представитель партии “Социальной защиты” стал 15 по счету желающим на этот пост.

Документы в Горизбирком Виктор Петров подал 4 июня, сообщает “Фонтанка”. Ему надо будет набрать подписи для муниципального фильтра, чем он и планирует заняться с завтрашнего дня.

По словам самого Петрова, шансы у него есть несмотря на то, что он несогласованный кандидат, в отличии от остальных.

В планах у выдвиженца построить развитый социализм. Он также сообщил изданию, что считает Леонида Брежнева лучшим политиком новейшей истории, а Александра Беглова — политическим оппонентом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура.