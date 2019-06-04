Для строительства развитого социализма кандидатуру на пост губернатора Петербурга выдвинул Виктор Перов

Выдвиженец считает Леонида Брежнева лучшим политиком новейшей истории. Фото: https://pixabay.com
Выдвиженец считает Леонида Брежнева лучшим политиком новейшей истории. Фото: https://pixabay.com

Представитель партии “Социальной защиты” стал 15 по счету желающим на этот пост.

Документы в Горизбирком Виктор Петров подал 4 июня, сообщает “Фонтанка”. Ему надо будет набрать подписи для муниципального фильтра, чем он и планирует заняться с завтрашнего дня.

По словам самого Петрова, шансы у него есть несмотря на то, что он несогласованный кандидат, в отличии от остальных.

В планах у выдвиженца построить развитый социализм. Он также сообщил изданию, что считает Леонида Брежнева лучшим политиком новейшей истории, а Александра Беглова — политическим оппонентом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Виктор Петров выборы Губернатора горизбирком партия “Социальной защиты”
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На ПМЭФ подпишут соглашение о начале строительства ВСД
ПМЭФ-2019: транспортные ограничения, ожидания, итоги прошлого года
В бизнес-центр “Ренессанс” на Херсонской проходит эвакуация из-за задымления
12-летний подросток-диабетик отравился алкоголем в Выборге
Для строительства развитого социализма кандидатуру на пост губернатора ...
Американские компании посетят ПМЭФ вопреки бойкоту властей США
Новые нерестилища позволят лососю из Ладоги подняться до Сайменсокого озера
Суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов в размере более 21 млн. рублей