В бизнес-центр “Ренессанс” на Херсонской проходит эвакуация из-за задымления

О происшествии в Центральном районе Петербурга стало известно около 13:00.

Сотрудников и посетителей бизнес-центра “Ренессанс” начали эвакуировать в связи с задымлением из-за горящей эклектической проводки, сообщает телеканал “78”.

Пока это предварительная причина возгорания. Проводка, стало известно, размещается на первом этаже центра.

Также телеканал сообщает, что в лифте между пятым и шестым этажом застрял человек. Спасателям удалось вызволить его оперативно.

Пламя затронуло 80 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Достоевская”, переход на “Владимирскую” и станция “Купчино” закрыты на вход и выход.