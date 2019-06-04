В бизнес-центр “Ренессанс” на Херсонской проходит эвакуация из-за задымления

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Фото: http://www.lbk.ru
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Фото: http://www.lbk.ru

О происшествии в Центральном районе Петербурга стало известно около 13:00.

Сотрудников и посетителей бизнес-центра “Ренессанс” начали эвакуировать в связи с задымлением из-за горящей эклектической проводки, сообщает телеканал “78”.

Пока это предварительная причина возгорания. Проводка, стало известно, размещается на первом этаже центра.

Также телеканал сообщает, что в лифте между пятым и шестым этажом застрял человек. Спасателям удалось вызволить его оперативно.

Пламя затронуло 80 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Достоевская”, переход на “Владимирскую” и станция “Купчино” закрыты на вход и выход.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
БЦ “Ренессанс” пожар Центральный район
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