Группировке, насильно удерживающей женщину в Пушкине, а также за разбойное нападение, вынесли приговор

Группа лиц приковала женщину к батарее, и обещала отрезать пальцы, если та не отдаст якобы существующий долг.

Также группировка, в которую входили Магомед Хизриев, Дмитрий Бояринов и еще троих подельников, совершили разбойные нападения в Пушкине и Павловске еще на двоих потерпевших, от которых также вымогали крупную сумму денежных средств. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Преступление, которое также послужило основой для уголовного дела, произошло еще в 2015 году. Тогда мужчины из корыстных побуждений похитили потерпевшую из собственной квартиры и увезли в квартиру в Пушкине, где удерживали против воли.

Женщину пристегнули к батарее и угрожали отрезать пальцы, если она не отдаст им якобы имеющийся долг в сумме 5млн рублей. Однако женщине ночью удалось отправить сообщение с компьютера своему знакомому. Информация поступила в ОМВД и сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали подсудимых, а женщина была освобождена.

Суд Бояринову назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы, остальным соучастникам от 7 лет 4 месяцев до 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти вынесли приговор группировке за 16 преступлений в сфере продажи наркотиков.