В Ленобласти вынесли приговор группировке за 16 преступлений в сфере продажи наркотиков

В группировку входили молодые люди в возрасте от 24 до 30 лет. Фото: https://pixabay.com

В группировку входили молодые люди в возрасте от 24 до 30 лет. Фото: https://pixabay.com

Свою преступную деятельность группировка вела с апреля 2016 года по февраль 017 года.

Всего за это время преступникам удалось реализовать более 600 грамм наркотических средств. Продажу злоумышленники совершали путем размещения в тайниках закладок. Об этом сегодня сообщают сотрудники Прокуратуры Ленобласти.

Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых участников организованной преступной группы. Они признаны виновными по статьям “незаконный сбыт наркотического средства организованной группой в крупном размере” и “покушение на незаконный сбыт наркотического средства организованной группой в крупном размере”.

В группировку входили молодые люди в возрасте от 24 до 30 лет. Суд признал сообщников виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд вынес приговор стрелку из Колпино, устроившему стрельбу по прохожим со своего балкона.