Суд вынес приговор стрелку из Колпино, устроившему стрельбу по прохожим со своего балкона

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и пять месяцев в ИК общего режима. Фото: https://pixabay.com

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и пять месяцев в ИК общего режима. Фото: https://pixabay.com

В качестве оружия местный житель использовал однозарядную пружинно-поршневую пневматическую винтовку ИЖ-38.

Приговор Колпинский районный суд Петербурга огласил в отношении Артура Шевелева, которого признали виновным в содеянном преступлении. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Судом было установлено, что в прошлом году мужчина, находясь на балконе квартиры 5 этажа дома 39 по улице Тверской, произвел несколько выстрелов из однозарядной пружинно-поршневой пневматической винтовки ИЖ-38. Сообщатся, что делал он это с целью причинения физической боли и телесных повреждений. Первый выстрел он произвёл в незнакомую несовершеннолетнюю девочку, которая была в тот момент на балконе квартиры 5 этажа дома 45 по улице Тверской. Злоумышленник попал подростку в ключицы.

Далее мужчины произвел три прицельных выстрела с ранее незнакомого мужчину на улице.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и пять месяцев в ИК общего режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, зарубивший топором 12-летнего сына на Нарвском проспекте, признал свою вину.