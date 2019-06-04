Мужчина, зарубивший топором 12-летнего сына на Нарвском проспекте, признал свою вину

По делу назначено судебное заседание для разрешения вопроса о продлении меры пресечения. Фото: https://pixabay.com
По делу назначено судебное заседание для разрешения вопроса о продлении меры пресечения. Фото: https://pixabay.com

Отец погибшего нанес своему сыну не менее 14 ударов топором по голове и шее.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Бабенко, обвиняемого в совершении преступления. Об этом сегодня сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в октябре прошлого года Бабенко умышленно нанес своему сыну 2007 года рождения не менее 14 ударов по голове и шее топором. Инцидент произошел в квартире дома 13 по Нарвскому проспекту. Также следствие сообщает, что инцидент произошел на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

От полученных рубленных травм подросток скончался на месте. Подозреваемый свою вину признал. По делу назначено судебное заседание для разрешения вопроса о продлении меры пресечения.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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