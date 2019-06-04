В Петербурге на два года посадили поджигателя машин

Свою вину подсудимый признал. Фото: https://pixabay.com
Свою вину подсудимый признал. Фото: https://pixabay.com

На счету злоумышленника иномарки и представители отечественного автопрома.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Вячеслава Кайстры, признанного виновным в совершении преступлений. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба удов Петербурга.

В суд было установлено, что мужчина в прошлом году возле дома 4 по 2-му Рабфаковскому переулку, подошёл к автомобилю Hyundai Accent и умышленно совершил его поджог. Для своей цели он использовал в качестве интенсификатора горючие материалы, воздействовав на них источником открытого огня. Поджечь он решил переднюю часть автомобиля. В результате чего иномарка полностью выгорела.

Аналогичным образом он поджог автомобиль “ГАЗ 3110” у дома 133 по улице Бабушкина.

Свою вину подсудимый признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в группировке, насильно удерживающей женщину в Пушкине, а также за разбойное нападение, вынесли приговор.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
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