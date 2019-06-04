Суд обязал поставщика мебели IKEA почистить стоки

В воде нашли нефтепродукты, а очистные сооружения не защитили от паразитов.

Суд обязал компанию “ИКЕА Индастри Тихвин” улучшить качество сточных вод, сообщили в прокуратуре Ленинградской области 4 июня. Прокуратура проверила, как организацию исполняет законы об охране природы и осталась недовольна результатами.

Инспекторы нашли в стоках нефтепродукты, взвешенные вещества и другие проблемы. Кроме этого предприятие не проводило дезинвазию (уничтожение возбудителей и паразитов) на очистных сооружениях. Все это создавало угрозу окружающей среде и здоровью людей, так что прокуратура Ленобласти проследит, чтобы требования суда выполнили.

“ИКЕА Индастри Тихвин” является поставщиком мебели для магазинов IKEA.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мебельную компанию в Пробе оштрафовали за грязный воздух после жалоб жителей.