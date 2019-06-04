6 июня в Санкт-Петербурге, пройдёт предпринимательский форум в концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург»

Форум будет посвящен современным трендам в бизнесе! Ведущие спикеры из сфер продаж, IT-технологий, SMM и других сфер бизнеса, а также известный мотивационный тренер Игорь Давыдов поделяться своим опытом! Форум будет интересен всем, кто задумывается об эффективной нише бизнеса!
С минимальными вложениями
С использованием новых технологий
С географией по всему миру
Со свободным графиком
С постоянно растущим, а не фиксированным доходом.
СПИКЕРЫ:
Игорь ДАВЫДОВ, бизнес тренер, предприниматель
Александр ТЬЯХОВ, совладелец IT-компании
Гульназ ХАЛИМОВА, предприниматель-франчайзи, миллионер
Сергей ИВАНЦОВ, владелец MAFIAFOOD, ученик и партнер Аяза Шабутдинова, И другие известные ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!
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Адрес: Пироговская набережная 5/2, отель «Санкт-Петербург»,
начало в 18:00
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