6 июня в Санкт-Петербурге, пройдёт предпринимательский форум в концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург»

Форум будет посвящен современным трендам в бизнесе! Ведущие спикеры из сфер продаж, IT-технологий, SMM и других сфер бизнеса, а также известный мотивационный тренер Игорь Давыдов поделяться своим опытом! Форум будет интересен всем, кто задумывается об эффективной нише бизнеса!

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С минимальными вложениями

С использованием новых технологий

С географией по всему миру

Со свободным графиком

С постоянно растущим, а не фиксированным доходом.

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СПИКЕРЫ:

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Игорь ДАВЫДОВ, бизнес тренер, предприниматель

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Александр ТЬЯХОВ, совладелец IT-компании

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Гульназ ХАЛИМОВА, предприниматель-франчайзи, миллионер

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Сергей ИВАНЦОВ, владелец MAFIAFOOD, ученик и партнер Аяза Шабутдинова, И другие известные ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!

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Адрес: Пироговская набережная 5/2, отель «Санкт-Петербург»,

начало в 18:00