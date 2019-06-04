6 июня в Санкт-Петербурге, пройдёт предпринимательский форум в концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург»

Форум будет посвящен современным трендам в бизнесе! Ведущие спикеры из сфер продаж, IT-технологий, SMM и других сфер бизнеса, а также известный мотивационный тренер Игорь Давыдов поделяться своим опытом! Форум будет интересен всем, кто задумывается об эффективной нише бизнеса!
⠀
С минимальными вложениями
С использованием новых технологий
С географией по всему миру
Со свободным графиком
С постоянно растущим, а не фиксированным доходом.
⠀
СПИКЕРЫ:
⠀
Игорь ДАВЫДОВ, бизнес тренер, предприниматель
⠀
Александр ТЬЯХОВ, совладелец IT-компании
⠀
Гульназ ХАЛИМОВА, предприниматель-франчайзи, миллионер
⠀
Сергей ИВАНЦОВ, владелец MAFIAFOOD, ученик и партнер Аяза Шабутдинова, И другие известные ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!
Следи за страницей в Инстаграм @cashmania_3
Адрес: Пироговская набережная 5/2, отель «Санкт-Петербург»,
начало в 18:00
GazetaSPb — информационный партнер.