Депутаты Петербурга попросят Госдуму не разрешать иностранцам работать гидами

В Санкт-Петербурге депутаты разработали законопроект, при принятии которого иностранные граждане не смогут трудиться экскурсоводами и гидами в РФ.

По инициативе народных избранников в скором времени, граждане, не имеющие гражданства Российской Федерации, не смогут осуществлять трудовую деятельность в качестве экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Законопроект также предполагает, что в каждом субъекте РФ будет существовать перечень лиц, которые могут работать экскурсоводами, инструкторами и гидами, так как они прошли аттестацию.

Таким образом, депутаты хотят сократить появление в сфере туризма людей «с улицы». По мнению законодателей, экскурсоводами и гидами-переводчиками должны работать люди с высшим или соответствующим деятельности образованием и являющиеся гражданами РФ.

— Получить разрешение на работу можно только при условии прохождения аттестации, — сообщается в пояснении к проекту.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.