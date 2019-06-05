Депутаты Петербурга попросят Госдуму не разрешать иностранцам работать гидами

Музей-усадьба Державина. Фото: wikipedia.org / Павел Лурье
Музей-усадьба Державина. Фото: wikipedia.org / Павел Лурье

В Санкт-Петербурге депутаты разработали законопроект, при принятии которого иностранные граждане не смогут трудиться экскурсоводами и гидами в РФ.

По инициативе народных избранников в скором времени, граждане, не имеющие гражданства Российской Федерации, не смогут осуществлять трудовую деятельность в качестве экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Законопроект также предполагает, что в каждом субъекте РФ будет существовать перечень лиц, которые могут работать экскурсоводами, инструкторами и гидами, так как они прошли аттестацию.

Таким образом, депутаты хотят сократить появление в сфере туризма людей «с улицы». По мнению законодателей, экскурсоводами и гидами-переводчиками должны работать люди с высшим или соответствующим деятельности образованием и являющиеся гражданами РФ.

— Получить разрешение на работу можно только при условии прохождения аттестации, — сообщается в пояснении к проекту.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Депутаты Петербурга попросят Госдуму не разрешать иностранцам работать гидами
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