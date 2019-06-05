Арцеуловскую аллею избавили от роя пчел, атаковавшего детскую площадку

Такое соседство никому не навредило, пострадавших нет. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Такое соседство никому не навредило, пострадавших нет. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Арцеуловскую аллею избавили от роя пчел, атаковавшего детскую площадку

Местные жители забили тревогу, поскольку пчелы поселились в непосредственной близости к площадке.

Пчелы решили устроиться прямо в фонаре. О происшествии жители Приморского района сообщили еще днем. Улей был замечен рядом с домом 23, корпус 1 по Арцеуловской аллее.

Такое соседство, разумеется, не устроило местных жителей, и они решили избавиться от сомнительного жужжания. Как сообщает “Петербургский дневник”, издание обратилось в администрацию Приморского района.

Заявку редакции направили частной управляющей компании “КОТ”, которая и обслуживает эту территорию. Спаситель приехал вечером и собрал всех насекомых на пасеку, с которой они улетели.

Такое соседство никому не навредило, пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе пчелы поселились у детской площадки.