В жилом доме на Авиаконструкторов отвалилась часть балкона

Никто в результате происшествия не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today
Никто в результате происшествия не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Кусок бетона упал на пешеходную зону рядом с парадной дверью.

О происшествии сообщили очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте” около 00:10. Жители написали, что в доме 25 по проспекту Авиаконструкторов с балкона упала часть конструкции.

Фото: https://vk.com/spb_today

Судя по размещенным фотографиям, балкон находится не в квартире, а размещен между этажами. Бетонные куски упали вниз. Также очевидцы пишут, что никто в результате происшествия не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Севастьянова в Московском районе из-за протечки в жилой квартире обвалился потолок.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский район происшествие
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