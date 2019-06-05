В жилом доме на Авиаконструкторов отвалилась часть балкона

Кусок бетона упал на пешеходную зону рядом с парадной дверью.

О происшествии сообщили очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте” около 00:10. Жители написали, что в доме 25 по проспекту Авиаконструкторов с балкона упала часть конструкции.

Судя по размещенным фотографиям, балкон находится не в квартире, а размещен между этажами. Бетонные куски упали вниз. Также очевидцы пишут, что никто в результате происшествия не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Севастьянова в Московском районе из-за протечки в жилой квартире обвалился потолок.