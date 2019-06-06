В Петербурге отмечают День русского языка и день рождения Пушкина

Александр Пушкин. Фото: pixabay
Александр Пушкин. Фото: pixabay

День русского языка приурочен к дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина, родившегося ровно 220 лет назад — 6 июня.

Сегодня в России отмечают праздник, имеющий два названия: День русского языка или Пушкинский день. В честь «двойного» события в Северной столице пройдет несколько праздничных мероприятий. Известно, что в России данный праздник отмечают только в 8 раз.

Отметим, что на русском языке в Российской Федерации разговаривают 145 миллионов людей. Для них язык является государственным. Известно, что на этом языке также разговаривают в заграничных странах 30 миллионов эмигрировавших россиян. Отпраздновать День русского языка в городе на Неве сегодня можно во Всероссийском музее А. С. Пушкина.

Там будет насыщенная программа: церемония возложения цветов к памятнику поэта, выступление музыкантов, открытие выставки живописи, чтения и еще множество развлечений и полезных мероприятий.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге ночной пожар уничтожил целый дом дотла.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
день рождения пушкина день русского языка музей петербург питер пушкин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отмечают День русского языка и день рождения Пушкина
Нэнси Пелоси желает видеть Трампа в тюрьме
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2019
СКА официально объявил о переходе Кагарлицкого на три года
ФБР опубликовало документы по изучению ДНК снежного человека
Лавров: в США Джон Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму
В Выборге ночной пожар уничтожил целый дом дотла
В России верующие отмечают праздник для православных Вознесение Господне