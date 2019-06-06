В Петербурге отмечают День русского языка и день рождения Пушкина

День русского языка приурочен к дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина, родившегося ровно 220 лет назад — 6 июня.

Сегодня в России отмечают праздник, имеющий два названия: День русского языка или Пушкинский день. В честь «двойного» события в Северной столице пройдет несколько праздничных мероприятий. Известно, что в России данный праздник отмечают только в 8 раз.

Отметим, что на русском языке в Российской Федерации разговаривают 145 миллионов людей. Для них язык является государственным. Известно, что на этом языке также разговаривают в заграничных странах 30 миллионов эмигрировавших россиян. Отпраздновать День русского языка в городе на Неве сегодня можно во Всероссийском музее А. С. Пушкина.

Там будет насыщенная программа: церемония возложения цветов к памятнику поэта, выступление музыкантов, открытие выставки живописи, чтения и еще множество развлечений и полезных мероприятий.

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