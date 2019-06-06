Петербургские ученые запатентовали двигатель для ионных звездолетов

С таким двигателем можно летать 10 лет. Фото: pixabay
С таким двигателем можно летать 10 лет. Фото: pixabay

Ученые из петербургского политеха разработали двигатель, который десять лет может обеспечивать движение судна в космосе.

В Санкт-Петербургском политехническом университете был создан и запатентован образец двигателя нового поколения. Он сможет на протяжении десятилетия поддерживать энергию в воздушном корабле, который курсирует по космосу.

Сообщается, что данный двигатель относится к категории ракетных и используется в устройстве космических аппаратов. Он работает за счет ускорения ионов.

В пресс-службе СПбПУ Петра Великого также отметили, что управляемый полет, гарантированный при использовании вновь разработанного двигателя, может занимать по длительности в некоторых случаях даже больше десятилетия.

Отметим, что ускоряемые ионы в ракетном двигателе теперь, благодаря разработчикам, находятся в новой конструкции.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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