В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В аэропорту Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Об этом сообщает СК РФ.

Шеверда стал четвертым фигурантом дела о вырубке санитарной зоны леса на площади 120 гектаров в природном заказнике «Туколонь». Предварительный ущерб от действий злоумышленников составил 748 миллионов рублей.

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает СК РФ. Отмечается, что максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержан гендиректор стоматологии за мошенничество с 10 млн рублей.

По данным следствия, принадлежавшие обвиняемому компании, составляли заведомо ложные отчетности о якобы оказанных им услугах пациентам в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи.