В Петербурге задержан гендиректор стоматологии за мошенничество с 10 млн рублей

В Петербурге задержан генеральный директор четырех стоматологических клиник. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как стало известно Gazeta.SPb, предприниматель обвиняется в хищении бюджетных средств госучреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга».

По данным следствия, принадлежавшие обвиняемому компании, составляли заведомо ложные отчетности о якобы оказанных им услугах пациентам в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи.

Сумма ущерба оценивается в 10 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мать-кукушку, бросившую двух годовалых детей в хостеле, арестовали.

Женщина оставила детей в хостеле в подмосковных Котельниках. Вышла из помещения она под предлогом взять паспорт.