Медики не смогли спасти утонувшую в Ольгинском пруду пенсионерку

Она просто купалась в пруду. Фото: pixabay
Она просто купалась в пруду. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге в пруду утонула пенсионерка, ее не удалось откачать.

Происшествие случилось в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 81-летняя женщина купалась в Ольгинском пруду и утонула.

Очевидец сообщил о случившемся. На место тут же прибыла бригада скорой помощи, женщину достали из водоема, однако реанимационные действия в отношении нее были тщетны. Женщина скончалась, медики не смогли её спасти.

Правоохранительные органы приехали на место трагедии уже после того, как тело увезли. Однако сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все подробности и обстоятельства случившегося.

Отметим, что из-за аномальной жары +30 градусов граждане могут захотеть искупаться в открытых водоемах. Будьте бдительны и следите за детьми.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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