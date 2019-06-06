“Дирекции по инвестиционной деятельности» дали 4 года на реставрацию исторического дома на Садовой

Работы должны произвести в “Доме Второго общества взаимного кредита с флигелями” в доме 34, литера А.

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление КГИОП к ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Об этом сообщает сегодня Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В течение 48 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу Дирекция должна произвести реставрацию лицевых и дворовых фасадов, оконных и дверных заполнений, внутренних помещений и интерьеров, восстановить нарушенные планировки, удалить следов заливов.

Помимо этого, в течение 10 месяцев необходимо произвести демонтаж дополнительного оборудования, информационных вывесок, баннеров и плакатов.

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