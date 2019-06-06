Супруги приобрели в Петергофе дом и участок, а кредит выплатить забыли

Арест приобретённых в кредит дома и участка не был достаточным, чтобы погасить долги перед банком.
Супруги должны больше половины долга. Как сообщают сотрудники Службы судебных приставов, они произвели арест жилого дома и земельного участка должников, не погасивших кредит перед банком. Теперь залоговый дом семьи, имеющей в собственности квартиру, будет реализован в счет погашения задолженности.
Дом и участок были приобретены в Петергофе. Для этого супруги заключили кредитный договор с банком. Имущество было куплено, а вот свои обязательства перед кредитной организацией семья не исполнила.
В результате сумма задолженности перед банком составила более 8,5 миллионов рублей. Исполнительный лист был направлен в Петродворцовый районный отдел Управления ФССП России по Санкт-Петербургу.
Кредитное имущество было арестовано, суд определил начальную продажную стоимость имущества в размере 4 миллиона рублей. Имущество будет выставлено на торги, а оставшийся долг супруги-должники будут обязаны погасить в обязательном порядке.
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