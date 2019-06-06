В Левашово активисты планируют убрать заброшенную дачу Фаберже

Дачу планируют законсервировать осенью 2019 года. Фото: https://vk.com/dacha_faberge
Дачу планируют законсервировать осенью 2019 года. Фото: https://vk.com/dacha_faberge

Более 100 волонтеров соберутся 8 июня на даче Карла Фаберже под Петербургом для проведения субботника.

Организатором такой массовой уборки заброшенного и уже практически превращенного в руины здания выступило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Волонтеры планирую убрать территорию рядом с дачей, собрать мусор и вырубить сорную траву. Главная цель уборки — попытка привлечь внимание петербуржцев и жителей Ленобласти к состоянию, в котором находится здание знаменитого ювелира, и предотвратить его дальнейшее разрушение.

Стоит отметить, что консервация дачи все-таки запланирована. Ее законсервируют осенью 2019 года. Также в планах – более 30 волонтерских акций, направленных на уборку территории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Дирекции по инвестиционной деятельности» дали 4 года на реставрацию исторического дома на Садовой.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ВООПИиК Дача Фаберже заброшенные здания
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