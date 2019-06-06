У Яхтенного моста малыша сбил с ног велосипедист

В ДТП пострадал один человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ДТП пострадал один человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ребенок получил травмы, но несерьезные.

Об этом стало известно 6 июня. Обо всем рассказали в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что инцидент случился в Приморском районе недалеко от Яхтенного моста. Участниками ДТП стали двое – велосипедист и трехлетний ребенок. По предварительным данным, 15-летний владелец двухколесного транспорта не успел вовремя притормозить, в результате чего сбил с ног малыша. Он неожиданно выбежал на дорожку и получил легкие травмы – врачи рассказали о ссадинах на лице.

На данный момент ребенок находится в больнице Раухфуса. Пострадал ли подросток, сбивший его с ног, не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что водовоз наехал на легковушку в центре Санкт-Петербурга. Огромная машина нависла над легковушкой, разбив автомобилю заднее стекло. Очевидцы не сообщают, кто именно стал виновником столкновения.