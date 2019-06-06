В Приозерском районе байкер врезался в дерево и погиб

Мужчина не справился с управлением транспорта.

Инцидент случился поздно вечером 6 июня в Приозерском районе Ленинградской области в поселке Починок. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

По предварительным данным, смертельная авария произошла ближе к 10 часам вечера. Водитель мотоцикла не смог справиться с управлением и въехал в дерево на Ленинском шоссе. Травмы оказались настолько серьезными, что 26-летний парень погиб на месте. Вместе с ним путешествовала пассажирка, которая получила травмы средней тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у Яхтенного моста малыша сбил с ног велосипедист. Ребенок неожиданно выбежал на дорожку, а школьник не успел вовремя притормозить. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь – травмы оказались не очень серьезными.