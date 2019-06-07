Lancer влетел в машину пенсионера на Красносельском шоссе

Точных данных о пострадавших нет; возможно, речь идет о легких травмах.

На Красносельском шоссе Петербурга утром в пятницу 7 июня произошло ДТП, сообщают очевидцы в социальной сети. Точных данных о пострадавших нет, по предварительной информации, никто не погиб.

Очевидцы сообщают, что пожилой мужчина на иномарке начал обгон по встречной полосе, в него врезался Mitsubishi Lancer. Авария произошла недалеко от Стрельны. На фотографии видно, что у иномарки серьезно поврежден правый бок; видимо, при аварии ее развернуло на дороге. Сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга уже приехали на место и осматривают место аварии.

Автор записи в соцсети сообщил, что в ДТП есть пострадавшие, но свидетели опровергают эту информацию в комментариях. Возможно, речь идет о легких травмах. В Санкт-Петербурге сегодня солнечно, асфальт сухой.

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