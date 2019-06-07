В ГИББД на регистрацию приехал Hyundai с поддельными номерами

Полицейские заметили странные номера на двигателе и кузове на Лабораторном проспекте.

В Калининском районе заметили иномарку с поддельными номерами, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 7 июня.

Hyundai Solaris осматривали при регистрации в МРЭО ГИБДД на Лабораторном пр. Санкт-Петербурга. Полицейским показалось, что VIN-номер на кузове и двигателе меняли. Прибывший на место эксперт подтвердил подозрения: идентификационный номер и маркировка на двигателе действительно менялись кустарным способом, передают в полиции Петербурга.

Владельца иномарки, 36-летнего мужчину, отпустили под обязательство о явке. В УМВД по Калининскому району Петербурга разберутся в обстоятельствах происшествия. Наказание может варьироваться от штрафа до 80 тысяч до 2 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Красносельском шоссе произошло ДТП.