Куда едут петербургские отходы после раздельного сбора

Около 120 организаций собирают вторсырье в Петербурге и Ленобласти. Фото: pixabay.com
Около 120 организаций собирают вторсырье в Петербурге и Ленобласти. Фото: pixabay.com

В Петербурге и Ленобласти пока нет единого большого завода по переработке вторсырья. А некоторые отходы и вовсе отвозят для переработки в другие регионы России.

В субботу, 8 июня, в торговом центре МЕГА Парнас откроется единый пункт раздельного сбора отходов, рассказали Gazeta.SPb организаторы – МЕГА и ИКЕА. Теперь покупатели смогут принести на переработку бумагу, картон, упаковку Tetra Pak, стекло, металл, и несколько типов пластика. Кроме того 8 июня, в день открытия пункта, в МЕГЕ Парнас гости смогут посетить лекторий «Правила деления», а также создать репродукцию картины Анри Матисса «Танец» в экоформате.

Раздельный сбор в Петербурге действительно набирает обороты и люди всё чаще сдают отходы – об этом Gazeta.SPb писала недавно. О том, что происходит с рассортированным мусором после того, как его сдали, Gazeta.SPb рассказали волонтеры организации «РазДельный Сбор».

Какие отходы перерабатывают в Петербурге и Ленобласти?

Переработать можно какой-то определенный вид отходов, когда они отдельно собраны и нужным образом подготовлены. На акциях мы собираем 12 видов вторсырья, однако в городе можно сдать еще несколько видов (не менее четырех). На самом деле переработать можно практически все, если у вас есть большое количество однородных отходов.

Кто увозит мусор после того, как его рассортировали?

Часть вторсырья с акций увозят наши партнеры-переработчики на своих машинах — например, в апрельской акции участвовало 28 партнерских машин. Остальное (это около 50 автомобилей) — машины транспортной компании, услуги которой мы оплачиваем из средств президентского гранта и добровольных пожертвований.

Сколько компаний в Петербурге занимаются перевозкой рассортированного мусора?

В данный момент среди наших партнеров более 15 компаний заготовителей и переработчиков. Это только небольшая часть таких организаций. Всего по Петербургу и Ленобласти у нас есть контакты более чем с 120 различными организациями, которые специализируются на сборе вторсырья в различных форматах.

Куда привозят петербургский мусор для переработки?

Стоит принять во внимание, что нет одного большого «завода по переработке». Во-первых, важную роль играет звено заготовителей — такие компании занимаются сбором и предварительной подготовкой вторсырья, чтобы потом отправить его перереботчикам на более выгодных условиях. Во-вторых, предприятия по перереботке бывают очень разными по размеру и мощности. Например, для переработки стекла требуется печь почти как доменная, непрерывного цикла. А переработка пластика может поместиться в относительно небольшом цеху.

Поэтому есть площадки сбора и переработки и в Петербурге, и в Ленобласти, и в других регионах тоже (например, сбор и переработка Tetra Pak).

Может ли человек напрямую отвести рассортированный мусор в пункт переработки или обязательно его сдавать в пункт приема?

Есть компании, которые принимают вторсырье от населения без ограничений. Есть те, с кем нужна предварительная договоренность о доставке вторсырье. И есть те, кто работает только с крупными партиями от юридических лиц. Так что тут нет единственного ответа.

Недавно Gazeta.SPb писала про очередную акцию по раздельному сбору отходов – сдать можно было 10 видов вторсырья.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
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