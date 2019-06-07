Симоньян выписали из больницы после встречи с Соболь

Журналистке поставили диагноз «угроза позднего выкидыша».

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. О своем диагнозе рассказала редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Twitter-аккаунте. Она выложила фотографию выписки, на которой написано следующее: «Угроза позднего выкидыша. ОАГА» в связи с психоэмоциональным стрессом.

Беременная журналистка поблагодарила врачей за чуткость и внимательность, а также извинилась перед людьми, с которыми не смогла встретиться из-за плохого самочувствия.

Напоминаем, что Симоньян госпитализировали из здания «Эха Москвы» после того, как журналистка встретилась с Любовью Соболь – юрист-расследователь Фонда борьбы с коррупцией. Симоньян уверяет, что Соболь пыталась взять у нее комментарий о мэре Москвы Сергее Собянине.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Захарова заявила, что соболь — это животное. Официальный представитель МИД, вероятно, имеет в виду встречу Симоньян и Любви Соболь.