Захарова заявила, что соболь — это животное

Поспорить с Марией Захаровой, как она призывает, действительно сложно. Фото: https://www.facebook.com/maria.zakharova.167

Поспорить с Марией Захаровой, как она призывает, действительно сложно. Фото: https://www.facebook.com/maria.zakharova.167

Официальный представитель МИД, вероятно, имеет в виду встречу Симоньян и Любви Соболь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 июня опубликовала в Facebook запись следующего содержания: “Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить.”

Соболь — млекопитающее семейства куньих, распространен в тайге России, питается белками, бурундуками, иногда зайцами, следует из материала Википедии. Так что поспорить с Марией Захаровой действительно сложно.

Запись Захарой, вероятно, продиктована инцидентом, произошедшим между Маргаритой Симоньян, главредом телеканалом Russia Today и Sputnik, и Любовь Соболь, которая попросила комментария на заявление Навального, что Симоньян получила квартиру из-за знакомства с мэром Москвы Собяниным. Симоньян госпитализировали после встречи: журналистка беременна и пожаловалась на недомогание. Gazeta.SPb сообщила об этом конфликте подробнее.