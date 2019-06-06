Маргарита Симоньян попала в больницу после ссоры с Любовью Соболь

Конфликт случился на «Эхе Москвы».

Об этом стало известно, 6 июня. По предварительным данным, Любовь Соболь поджидала Маргариту Симоньян с камерой, чтобы спросить у нее о квартире, которую ей якобы подарил Собянин, сообщил RT. Такой версией происходящего поделились обе участницы конфликта в социальных сетях.

Симоньян отказалась давать какие-либо комментарии и отметила, что о встречах и интервью надо договариваться заранее. Соболь, которая пришла снять контент для расследования Навального, пыталась до последнего получить хоть какие-то объяснения. Симоньян попросила сотрудников «Эха Москвы» выгнать преследовательницу, после чего пожаловалась на плохое самочувствие – женщина сейчас в положении.

«Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо»,

— написала главред МИА «Россия сегодня» и RT.

Напоминаем, что Навальный обвинил Симоньян в незаконном получении квартиры в центре Москвы. Он считает, что журналистка купила ее за сниженную стоимость, благодаря своему знакомству с Собяниным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов стал более цитируемым губернатором, чем Собянин.