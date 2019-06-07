Петербурженку обвиняют в халатном отношении к двойняшкам

Женщина оставила детей одних в квартире, чтобы поговорить с соседкой.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что в полицию обратилась соседка матери двойняшек, которая проживает в доме на Советском проспекте. Она уверяет, что женщина бросила свих грудных детей без присмотра, чтобы поболтать с соседкой.

Сейчас петербурженку уже допросили. Сотрудники правоохранительных органов общаются со знакомыми и соседями молодой мамы, а также пытаются понять, в каких условиях воспитываются малыши.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженка, которая бросила свою 7-месячную дочь, уже трижды лишалась родительских прав. На этот раз 20-летняя местная жительница и ее 28-летний друг оставили малолетнего ребенка в частном доме без еды, воды и присмотра. На крик девочки прибежали рабочие, осуществляющие ремонтные работы в соседнем доме.