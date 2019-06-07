В Петербурге наградили аплодисментами МЧСника, спасшего ребенка

Сотрудник МЧС забрался по лестнице на 11 этаж и предотвратил ЧП с ребенком.

В Петербурге спасатель залез на многоэтажный дом, в связи с обращением в службу очевидцев. Сообщалось, что в одном из домов на Ленской улице в Красногвардейском районе уже длительное время плачет ребенок.

Взрослые, слышавшие шум, поняли, что крик идет с 11 этажа. Известно, что когда во входную дверь квартиры стучали, никто не откликался.

Пожарный, который был в бригаде, приехавшей на вызов, был вынужден по лестнице забираться к окну 11 этажа. В момент, когда он оказался в квартире очевидцы и местные жители начали аплодировать. В социальных сетях спасателя уже окрестили настоящим героем. Видео с места происшествия выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.