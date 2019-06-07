Павел Дуров создаст замену новостному агрегатору «Яндекс.Новостям»

Создатель Телеграма и ВКонтакте заявил, что займется новым проектом – новостная лента без цензуры.

Павел Дуров хочет переманить на свою сторону разработчиков «Яндекса», чтобы вместе создать новую платформу, подобную «Яндекс. Новости». Дуров говорит, что это могло бы стать новым международным агрегатором, который рекомендует посетителям новости и статьи.

До этого Павел Дуров поделился своими мыслями о том, что требование ключей шифрования у «Яндекса», которое выдвинули сотрудники ФСБ, является политикой давления на айтишников и ведет к тому, что юзеры отечественного интернета будут переходить на сервисы других стран.

Также Дуров сообщает, что Telegram может без проблем создать сервис подобный «Яндекс. Новостям» только на мировом уровне и без цензуры.

Известно, что команду разработчиков для новой платформы, Дуров начнет подыскивать уже в течение 2019 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.